10.05.2017 13:02:14
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde meydana gelen olayda Sinan K.'ya ait olan Cow Cow Çin Aslanı cinsi köpek, işyeri önünden 1 JE 307 plakalı aracın içinde bulunan 4 şahıs tarafından çalındı.
Olayı işyeri güvenlik kamerasından fark eden Sinan K. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İşyeri önünden köpek çaldılar
Erzurum'da işyeri önünde bağlı duran köpek, 4 kişi tarafından çalındı.Erzurum'da işyeri önünde bağlı duran köpek, 4 kişi tarafından çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde meydana gelen olayda Sinan K.'ya ait olan Cow Cow Çin Aslanı cinsi köpek, işyeri önünden 1 JE 307 plakalı aracın içinde bulunan 4 şahıs tarafından çalındı.
Olayı işyeri güvenlik kamerasından fark eden Sinan K. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.