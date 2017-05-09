10.05.2017 13:02:14

İşyeri önünden köpek çaldılar

Erzurum'da işyeri önünde bağlı duran köpek, 4 kişi tarafından çalındı.

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Erzurum'da işyeri önünde bağlı duran köpek, 4 kişi tarafından çalındı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde meydana gelen olayda Sinan K.'ya ait olan Cow Cow Çin Aslanı cinsi köpek, işyeri önünden 1 JE 307 plakalı aracın içinde bulunan 4 şahıs tarafından çalındı.Olayı işyeri güvenlik kamerasından fark eden Sinan K. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.