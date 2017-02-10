10.02.2017 17:37:17

İsviçreli kanser hastası kadın evde ölü bulundu

Kış aylarında Türkiye'de yaşayan ve kanser tedavisi gören İsviçre vatandaşı İrene Yvonne Dinkel (66) Manavgat'ta arkadaşının evinde ölü blundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kış aylarında Türkiye'de yaşayan ve kanser tedavisi gören İsviçre vatandaşı İrene Yvonne Dinkel (66) Manavgat'ta arkadaşının evinde ölü blundu.Side Mahallesinde arkadaşı Serdar Er'e ait evde kalan ve Akciğer Kanseri olduğu bildirilen İrene Yvonne Dinkel'in Side'nin havası iyi geldiği için 3 yıldır kış aylarında arkadaşı olan Serdar Er'in evinde kaldığı, yaz aylarında ise İsviçre'ye gittiği bildirildi. Türkiye'de oturma izni de alan İrene Yvonne Dinkel'in sabah kontrol için doktor randevusunun olduğu, akşam erken saatlerde istirahat etmek için odasına çekildiği, sabah ise arkadaşı tarafından yattığı yerde ölü bulunduğu bildirildi.İrene Yvonne Dinkel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.