24.07.2017 15:09:34

İsviçre'de testereli saldırgan dehşeti!

İsviçre'nin Schaffhausen şehrinde elinde elektrikli testere bulunan bir adam tarafından yapılan saldırıda 5 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Schaffhausen şehrinde elinde elektrikli testere bulunan bir adam tarafından yapılan saldırıda ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Meydana gelen güvenlik tehdidi nedeniyle şehrin bir bölümüne giriş ve çıkışlar yasaklanırken, polis şehirde geniş çaplı bir operasyon başlattı.



Schaffhausen şehrinde bulunan Blick bölgesinde bir dükkan sahibi, elinde elektrikli testere bulunan bir adamın sokaklarda dolaştığını, bu yüzden yayaların ve bölgede ikamet edenlerin bölgeyi terk etmesi yetkililer tarafından istendiğini söyledi.