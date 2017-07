İsviçre'de saldırı: 5 yaralı!

24.07.2017 14:24:53

Almanya sınırındaki Schaffhausen kasabasında yaşanan olayda bir kişinin çevredekilere saldırdı. Olayda 5 kişinin yaralandığı, saldırganın polis tarafından arandığı açıklandı.

​'ELEKTRİKLİ TESTERE İDDİASI'

Blick adlı İsviçre gazetesine konuşan bir kaynak saldırganı 'elektiikli testereyle' sokakta dolaşırken gördüğünü söyledi. Ancak bu iddia resmi olarak doğrulanamadı.



TERÖR SALDIRISI MI?



Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı ise bilinmiyor.

#BreakingNews Five people injured in #swiss town of #Schaffhausen #Switzerland in attack by unidentified man, police says pic.twitter.com/DXlQYAVt4f