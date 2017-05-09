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İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart soruşturması
09.05.2017 16:12:41

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart soruşturması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu:- '(İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin idari soruşturma kararı) İdari soruşturma sonucunda gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz'- 'Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceğ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin idari soruşturma kararıyla ilgili "İdari soruşturma sonucunda gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır." dedi.

Müftüoğlu, 25 Mart'ta İsviçre'de düzenlenen gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına kastetme çağrısında bulunan pankart açılmasına ilişkin idari soruşturma kararı hakkında yöneltilen bir soruya cevap verdi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de bölücü terör örgütü mensuplarının Sosyal Demokrat Parti ile birlikte düzenledikleri gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına kastetme çağrısında bulunan bir pankartın asıldığının hatırlanacağını belirten Müftüoğlu, bu endişe verici gelişmenin ardından İsviçre'de bu konuda biri idari diğeri cezai olmak üzere iki soruşturmanın açıldığını kaydetti.

Basında yer alan haberlere konu olan, "gösterinin düzenleyicilerinin söz konusu pankartla ilgili olarak suçlanmayacağına" ilişkin kararın idari soruşturma sonucunda varılan karar olduğunun anlaşıldığını aktaran Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Esasen cezai soruşturmaya kıyasla yaptırımları itibariyle daha düşük önemde bir soruşturma olsa da idari soruşturma sonucunda gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır. Nitekim, ısrarlı girişimlerimize rağmen esas önem taşıyan cezai soruşturmadaki sürecin de yavaş işlemesinin suçun teşviki noktasındaki vahim yansımasını en son Zürih Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıda bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Bu çerçevede, İsviçre makamlarından cezai soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılarak suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını beklediğimizi, bir başka ülkenin cumhurbaşkanının hayatına kastetme çağrısında bulunan bu tür kabul edilemez eylemlerin tekrarının önlenmesinin, şiddetin engellenmesinin yanı sıra hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından da büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isteriz."

- İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Pankartta, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alıyordu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir miting düzenlemesini protesto ederek, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.

Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.

İsviçre Bern-Mitteland bölge savcılığı da söz konusu pankarta ilişkin soruşturma açmıştı.

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