01.02.2017 08:57:35

İşverenlerin yabancı işçi çalıştırabilmesi için bir araya gelindi

Yabancı işçi ve kaçak işçi çalıştıranların cezai müeyyideye maruz kalıp mağdur olmamaları amacıyla işveren ve işveren temsilcileri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Yabancı işçi ve kaçak işçi çalıştıranların cezai müeyyideye maruz kalıp mağdur olmamaları amacıyla işveren ve işveren temsilcileri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Nail Van, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik ve Erzincan da ki işveren temsilcileri katıldı.Toplantıda ilk olarak konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz yaptığı konuşmada; "Bir çıkmaz ile karşı karşıyayız. Yabancıların çalıştırılması ile ilgili bir yandan Devletimizin mevzuatı var. Göç idaresinde kaydı olmayan yabancı insanlar var. Teftişe çıkılması halinde işverenler cezai müeyyideden endişe duyuyorlar. Bir yandan da güvenlik sorunu oluşturan ilimizdeki yabancı insanları göç idaremiz vasıtasıyla kayıt altına almak, yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerimizi de kayıt altında olan yabancıları çalıştırabilmeleri adına kolaylık sağlayabilmek için bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Düzenlenen toplantı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumunun bilgilendirme sunumlarının ardından soru ve cevapların alınması ile sona erdi.