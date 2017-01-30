30.01.2017 15:02:43

İsveç ve Danimarka, Kanada'daki cami saldırısını kınadı

Danimarka ve İsveç, Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

AA'nın habeirne göre İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Twitter üzerinden, "Quebec'te yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalbim kurbanların aileleri ve Kanada halkıyla" paylaşımında bulundu.



TV2News kanalına konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise "Her terör saldırısında olduğu gibi dehşet verici. Zavallı tipler tarafından her defasında insanlığa karşı yapılan bir saldırı. Bu yüzden, bu çevreleri çok sıkı gözetim altında tutmalıyız" dedi.



Ülkede camiler için ek güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Samuelsen, "Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) gibi bu tür tedbirleri bizim için alan çok iyi kurulmuş bir sistemiz var. Emin ellerde olduğunu biliyorum. Politikacılar olarak gerekli olursa tavsiyelerde bulunuruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Quebec City Polis Sözcüsü Etienne Doyon, silahlı saldırganlardan ikisinin yakalandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

EYALET BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da Twitter hesabından yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Couillard, "Quebec kategorik olarak bu barbarca şiddeti reddeder. Olayda hayatını kaybedenlerle yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Trudeau, Twitter hesabından da şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu gece, Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte."

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