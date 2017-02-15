15.02.2017 13:55:12

İsveç'te Türk Büyükelçiliğine boyalı saldırı

İsveç'teki Türk Büyükelçiliğine sabaha karşı iki kişi elçilik binasının dış duvarlarına ve avlusuna, içinde beyaz boya bulunan çok sayıda şişe attı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin dış duvarlarına ve avlusuna boya şişeleri atıldığı bildirildi.

Elçilikten yapılan açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen saldırıda, iki kişinin elçilik binasının dış duvarlarına ve avlusuna, içinde beyaz boya bulunan çok sayıda şişe attığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İsveç polisinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

PKK yandaşı 8 kişi, üç ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.

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