26.07.2017 09:44:37

İsveç'te sığınmacıların kaldığı binada yangın!

İsveç'in Östersund kenti civarında, sığınmacıların kaldığı bir binada yangın çıktı.

Östersund Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Grytan bölgesinde sığınmacıların kaldığı binada yangın çıktığı ve 25 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

4 saat içerisinde söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadığı, binanın büyük zarar gördüğü kaydedildi. Polis, binanın kundaklanma ihtimali üzerinde duruyor.