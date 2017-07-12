12.07.2017 11:50:49

İsveç takımlarıyla 6. randevu

Galatasaray, bugüne kadar İsveç ekipleri ile 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli Avrupa maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda İsveç ekipleriyle 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda Aslan, 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.



İLK İSVEÇ RAKİBİ STOCKHOLM



Galatasaray, İsveç takımlarıyla ilk maçını 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK Stockholm ile oynadı. Bu turu sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-1'lik skorlarla geçti. 1994-1995 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ise Göteborg ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, iki maçta da 1-0 mağlup oldu. Son olarak 2007 yılında o dönemki adı UEFA Kupası grup maçında İstanbul'da Helsingborg'a 3-2 yenildi.



HAZIRLIK MAÇLARI KAYIPSIZ GEÇİLDİ



2017-2018 sezonu çalışmalarına Süper Lig'in bitmesinden 15 gün sonra 19 Haziran'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı çalışmalarını Slovakya'nın Samorin şehrinde geçirdi. Burada iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, Gyirmot'u 1-0, Diaosgyor'u 2-0 mağlup etti.



YENİ TRANSFERLER AVRUPA MAÇINA HAZIR



Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet, orta saha ve defans bölgesine katkılarda bulundu. Teknik Direktör Igor Tudor'un Östersunds maçına kadar transferini istediği isimler Avrupa maçına yetişti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Bafetimbi Goimis, Younes Belhanda ve Maicon'u kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Belhanda, Diaosgyor maçında sakatlık yaşamıştı. İsveç'e götürülecek Faslı futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak.



AVRUPA'DA 268. RANDEVU



Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 99 kez rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitliği bozulmazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.



DÜDÜK JUAN MARTINEZ MUNUERA'DA



Östersunds - Galatasaray maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font yapacak. Dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez olacak.