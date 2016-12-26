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İsveç istihbaratı dinlediği kişi sayısını açıkladı
26.12.2016 07:18:12

İsveç istihbaratı dinlediği kişi sayısını açıkladı

İsveç İstihbarat Teşkilatı, 2015 yılında ülke genelinde dinlediği kişi sayısını açıkladı...

Ajanslarda yer alan habere göre; İsveç İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2015 yılında gözetleme faaliyetleri doğrultusunda aralarında militanların da bulunduğu 377 kişiyi izleyip, dinleme kararı aldığını açıkladı.

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetin istediği doğrultusunda istihbarat örgütü ilk defa parlamentoya faaliyetleri doğrultusunda bu konuda bir rapor sundu. Bu izleme-dinleme ve yürütülen gizli faaliyetler, vatandaşlarımızın öğrenme hakkı olduğundan hareketle yapıldı. Bu şekilde istihbarat örgütününe ve kullanılan gizli takip yöntemlerine karşı halkın güvenini arttırmayı amaçladık" diye konuştu. SAPO'nun sunduğu rapora göre, izlenme kararı alınan 377 kişinin telefon ve internet trafiği izleme altına alındı. Açıklanan bu sayının içerisine kamera ile takip ve böcekle dinleme de dahil.

'İNSANLARIMIZIN YASAL HAKLARI KORUNUYOR'

Rapora gizli yöntemlerle takip edilenler arasında terörizm ve karşı casusluk şüpheli kişilerle, radikal sağ ve sol kesimlere mensup kişiler bulunuyor. Kullandığı gizli takip yöntemlerini bu denli şeffaflıkla açıklayan başka istihbarat örgütü olmadığını belirten Bakan Ygeman, "İsveç şeffaflık konusunda attığı bu adımla gizli takip konusunda güven tesis etmeye çalışıyor. İnsanlarımızın kişisel dokunulmazlığı ve yasal haklarının korunduğu bilinmeli. Bu yöntemler sadece en ciddi suçlular ile teröristlere karşı kullanılıyor. Başka hiçbir kimseye karşı kullanılmıyor" dedi. Söz konusu açıklamanın dünya istihbarat örgütleri tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.


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