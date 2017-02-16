16.02.2017 09:59:35

İsveç: Filistin ve İsrail arasında sorunları çözmek için elçi atayacağız

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların çözümü için özel bir elçi atayacaklarını söyledi.

AA'nın haberine göre İsveç hükümetinin bu yılki dış politikada izleyeceği yolu parlamentoya sunan Dışişleri Bakanı Wallström, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin arasındaki sorunların çözümü ve taraflar arasındaki barış süreci için özel bir elçi atayacaklarını belirtti.



Wallström, atanacak yeni elçinin İsrail ve Filistin arasındaki itilafları çözmek için tam yetkili olarak çalışacağını ve uluslararası toplantılara katılacağını ifade etti.

Öte yandan İsveç'in Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Wallström'ün açıklamasıyla ilgili olarak, İsveç hükümetinin tüm dünyaya barış getirmek için gösterdiği olağanüstü gayreti takdir ettiklerini belirtti.



Nahshon, ''İsveç hükümeti en sonunda bölgenin hastalıklarına el atığı için minnettarız. Neden daha önce gelmediler." ifadesini kullandı.



İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström:



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