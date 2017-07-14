14.07.2017 11:06:02

İsveç basınında gündem Galatasaray!

İsveç basını, Östersunds'un Galatasaray'ı 2-0 yenmesinin ardından 'Cehenneme hoş geldin Galatasaray. Tudor Östersunds'u tanımadığını söylemişti, artık tanıyordur.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme turunda deplasmanda İsveç ekibi Östersunds takımına 2-0 mağlup olması, İsveç basınında geniş yankı buldu.

"TUDOR ARTIK ÖSTERSUNDS'U TANIYORDUR"

Maçtan bir gün önceki basın toplantısında Tudor'un ''Kura çekilene kadar Östersunds'u tanımıyordum'' sözlerine atıfta bulunan SVT Sport'ta ''Galatasaray Teknik Direktörü Tudor maçtan önce Östersunds'u tanımadığını söylemişti. Şimdi artık tanıyordur'' ifadesi dikkat çekti.

"CEHENNEME HOŞ GELDİN GALATASARAY"

İsveç'in önde gelen gazetesinde Therese Strömberg imzasıyla yayınlanan maç analizinde sarı-kırmızılı taraftarlarla özdeşleşmiş ''Cehenneme hoş geldin'' sloganına atıfta bulunuldu: "Hava 9 derece. Yağmur var rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray"

"GALATASARAY'I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜK"

Sport Lovin, şöyle yazdı: Östersunds Avrupa'daki ilk maçında ne başlangıç yaptı ama! 6 yıl içinde ligleri atlayarak birinci lige çıktı, şampiyon oldu. Şimdi de Avrupa kupalarındaki bu ilk maçını kazandı. Başarı hikayesine devam etti.

"İMKANSIZ GERÇEK OLDU"

Östersunds-Posten'de maçın ardından coşku doruğa çıktı. ''Östersunds herkesin imkansız dediğini başardı, Galatasaray gibi bir devi yendi'' ifadeleriyle uzun bir başlık atan yerel basının amiral yayın organı, sarı-kırmızılıların rakibi hafife alarak sahaya çıktığı, ev sahibi ekibin cesur oynadığı gibi yorumlara da yer verildi.

"ÖSTERSUNDS'TAN DEV PATLAMA"

Fotbollskanalen'de İsveç ekibinin dün geceki galibiyeti ''Kulüp tarihinin en büyük zaferi'' yakıştırmasıyla verildi, "Östersunds'tan dev patlama... İsveç'in elit futbol takımları arasına jet hızıyla giren bu takım, tarihi maçta Galatasaray'ı da devirdi" şeklinde detaylandırıldı.