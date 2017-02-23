23.02.2017 10:32:15

İstinat duvarından düşen şahıs ağır yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde istinat duvarından düşen şahıs ağır yaralandı.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde istinat duvarından düşen şahıs ağır yaralandı.Olay, dün gece saatlerinde Amasra Kaleşah Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan yurdun çalışanları otoparkta bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede yaralının 48 yaşındaki R.Ö. olduğunu tespit etti. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.