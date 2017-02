22.02.2017 09:59:56

İstihdam Teşviki Bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen İstihdam Teşviki Bilgilendirme toplantısında, yayımlanan istihdam teşviki ile ilgili sunumda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.Tekirdağ İlçesi Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Kaymakam Vekili Dr. İsmail Altan Demirayak'ın katılımıyla yapılan toplantıda, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen tarafından katılımcılara 09/02/2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmi Gazete'de KHK/687 ile yayımlanan istihdam teşviki hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrasında katılımcıların soruları cevaplandırıldı.Toplantıya Kaymakam Vekili Dr. İ. Altan Demirayak'ın yanı sıra kamu kurum amirleri ve işyeri temsilcileri ile İlçemiz esnafı katıldı. 09 Şubat 2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmi Gazete'de KHK/687 ile yayımlanan istihdam teşviki ile ilgili sunumda şu konularda bilgilendirmeler yapıldı:"Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaktır. İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaktır. İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların; İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir. Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL'dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2 bin 88,56 TL olmaktadır.) Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak iş alacakları her 1 sigortalı için sadece 1 bin 404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her bir kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yararlanacak işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.