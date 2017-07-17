SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İstihdam seferberliğinde yeni hamle!
İstihdam seferberliğinde yeni hamle!
17.07.2017 09:16:20

İstihdam seferberliğinde yeni hamle!

Bu seferberlik 500 bin turizmci yetiştirilmesinden her yıl 10 bin bilişimci alınmasına, esnek çalışana prim, analık yardımı desteğinden beyaz yakalılara danışmanlık hizmetine kadar 20 adımdan oluşuyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-2019 Eylem Planı'nın ayrıntıları şöyle:

500 BİN GENCE TURİZM EĞİTİMİ

500 bin gence turizm sektörüne yönelik işgücü eğitimi verilecek, 400 bin turizm çalışanı da meslek içi eğitim alacak. Turizmde sezonluk çalışma ortadan kalkacak. Turizmde kayıt dışı önlenecek, işverenin ücretleri eksik bildirmesi önlenecek. Turizmde istihdam yüzde 80 artırılacak.

10 BİN BİLİŞİMCİ ALINACAK

Yılda 10 bin bilişimci yetiştirilecek. 2023 yılına kadar yaklaşık 100 bin bilişimciye iş fırsatı yaratılacak.

İŞGÜCÜ PİYASASINA YAKIN TAKİP

İşgücü piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak. Eğitim, öğretimin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği geliştirilecek.

KÖYÜNDEN GELENE İŞ KAPISI

Köyünden göçen kadınlar işgücüne uyum dersi alacak. Sosyal yardım alanların çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve danışmanlık hizmeti verilecek.

FİNANS SEKTÖRÜNE MESLEKİ STANDART

Finans sektöründe ulusal meslek standartları hazırlanacak.

ESNEK ÇALIŞAN RAHATLAYACAK

Esnek çalışmada prim gün sayısı ve analık yardımı için esnek koşullar sağlanacak. Esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle desteklenmesi, çalışanların kazanılmış haklarının korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak. Üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak.

BEYAZ YAKAYA DANIŞMAN

Beyaz yakalılara yönelik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Bankacılık sektöründe fazla mesaiye ilişkin yükümlülüklere uyulması amacıyla denetimler artırılacak.

FİNANSTA İSTİHDAM ARTACAK

Finans sektörünün nitelikli istihdam düzeyi yüzde 28 artırılacak. kariyer merkezleri yaygınlaştırılırken, üniversite mezunlarının İŞKUR'a kayıt olmaları sağlanacak. İş müfettişlerine esnek çalışma modeli eğitimi verilecek.

Şiddet mağduru, dul, boşanmış kadınların sosyal yaşama katılımı desteklenecek. Vatandaşa nakdi yardım çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı verilecek. Uzun süreli işsizlere motivasyon kazanımı, açık işlere ulaşma imkânı sağlanacak. Ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak. Öğrenciler, velilere yönelik meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar, yeterlilikler hazırlanacak. Ayrıca işsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı yüzde 14.5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilecek.

 


    YORUM YAZ
Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Güngören'de Ukrayna uyruklu bir kadın, yaşadığı dairede vücudunuz çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
17.07.2017 09:29:15
Otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 22 yaralı
Otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 22 yaralı
Isparta- Afyonkarahisar karayolunun 44.'inci kilometresinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
17.07.2017 09:28:57
Katliam gibi kaza: 16 ölü, 27 yaralı!
Katliam gibi kaza: 16 ölü, 27 yaralı!
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
17.07.2017 09:24:30
Macron, barış çağrısında bulundu
Macron, barış çağrısında bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
17.07.2017 09:22:14
Kolombiya'da korkutan patlama: 26 yaralı
Kolombiya'da korkutan patlama: 26 yaralı
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir apartmanda meydana gelen patlamada 26 kişi yaralandı.
17.07.2017 09:20:04
Avrupa'da at eti operasyonu!
Avrupa'da at eti operasyonu!
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, at eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi tutuklandı.
17.07.2017 09:18:46
Lunapark'ta hız treni vagonları çarpıştı: 33 yaralı
Lunapark'ta hız treni vagonları çarpıştı: 33 yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir lunaparkta hız treni vagonlarının çarpışması sonucu 6'sı çocuk 33 kişi yaralandı.
17.07.2017 09:16:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
Merkel'den 'Konya' açıklaması
Merkel'den 'Konya' açıklaması
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları