29.07.2017 14:22:41

'İstifaya tazminat ödenmesine karşıyız'

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin sorularını yanıtladı. Mosturoğlu, görevinden istifa ettiği ifade edilen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le ilgili olarak da, 'İstifayla sonuçlanan bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız' dedi.



Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, gündeme ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı. Fenerbahçe'nin transfer yasağı olup olmadığıyla ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Mosturoğlu, "Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. UEFA'yla yaptığımız 4 yıllık bir anlaşma var. Anlaşmaya göre kar-zarar oranını belli bir noktada tutmak. 1. yıl hedefi 20 milyon Euro, 2. yıl 15 milyon Euro, 3. yıl 5 milyon Euro ve son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamak. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında kalındığı durumda UEFA listesine yazamıyorsunuz transferi. Bu anlaşma sadece Fenerbahçe'yle değil, futbolda büyük olan ülkelerdeki kulüplerle de yapıldı. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın böyle bir sözleşmesi olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın sözleşmesi yok, Trabzon'un da olduğunu düşünmüyorum, çünkü Trabzonspor bu sezon Avrupa'da yok. Geçen yıl sözleşme şartlarını yerine getirdik. Bu şartları yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz UEFA başkanı, bizim gibi ülkelerde bu kriterlerin gözardı edilebileceğini söylemişti. Bu sene 15 milyon, önümüzdeki sene de 5 milyon Euro'ya inmek hedefimiz" ifadelerini kullandı.



"TAZMİNAT KONUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Fatih Terim'in tazminat alıp almamasıyla ilgili olarak konuşan Şekip Mosturoğlu, "Bu konu federasyonla, futbol direktörü arasındaki bir konu. Biz taraf değiliz ama şunu söyleyebiliriz, bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa bu tazminatın olmaması gerekir. Basına yansıyan federasyon açıklamasında, Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz. Bunun takibi TFF genel kurullarında yapılıyor. Gerekli konuşmaları yapıp tavrımızı net şekilde gösteririz. Ama biz istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız" diyerek sözlerini tamamladı.



