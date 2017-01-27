27.01.2017 19:49:23

İstifa eden memurdan İl Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı

Aydın'da bir süre önce kamu görevinden istifa eden memur, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye silahlı saldırı düzenledi

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Aydın'da bir süre önce kamu görevinden istifa eden memur, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atlatan Töre'nin makam şoförü elinden yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde meydana geldi. Mesaiden çıkan ve kısa bir süre önce Sakarya İl Müdürlüğü görevine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şoförü Menderes Peker'in kullandığı 09 ACV 45 plakalı makam aracıyla müdürlük binasından ayrıldı. Aracın köşeden döneceği sırada Efeler Güzelhisar İlkokulu'nda sivil memur olarak görev yaparken görevinden istifa eden Murat S. (38), gizlendiği iki aracın arasından yola çıkarak makam aracının önünü kesti.MAKAM ŞOFÖRÜ MÜDÜRÜ KORUDUİl Milli Eğitim Müdürü Töre'yi daha öncede SMS, sosyal medya ve yayın organları aracılığıyla tehdit eden Murat S., belindeki silahı çıkararak araca doğru bir el ateş etti. Makam şoförü Menderes Peker, araçtan inerek saldırganın üzerine atladı. Peker saldırganın elinden silahı almaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında silahın ateş alması sonucu makam şoförü elinden yaralandı.Makam şoförü Peker'in silahı elinden alması üzerine panikleyen saldırgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan inceleme saldırıda kullanılan silahın kuru sıkı olduğu belirlendi. Saldırıdan makam şoförü sayesinde yara almadan kurtulan Pervin Töre, emniyete giderek saldırgan Murat S.'nden şikayetçi oldu."SİLAH ELİMDE PATLADI"Yaşanan korku dolu anları anlatan makam şoförü Menderes Peker, "Biz mesai çıkışı arabayla yol çıktık. Birden aracın önüne çıkıp ateş etti. Bir kez ateş ettikten sonra ben araçtan inip üzerine atladım. Silahı elinden almaya çalışırken silah ikinci kez patlayınca yaralandım. Sonra kaçıp uzaklaştı" diye konuştu.(Mehmet Barlas - Onur Durmuş/İHA)