06.02.2017 13:22:37

İşten geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın işten dönen kızı tarafından ölü olarak bulundu.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın işten dönen kızı tarafından ölü olarak bulundu.Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mesaiden çıkışta annesi Nebahat Kervan (55) ile birlikte yaşadıkları 212 Sokak'taki evlerine gelen Gülçin Ay, annesini uyandırmak istedi. Annesinden tepki göremeyen Ay, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nebahat Kervan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Kervan'ın cenazesi ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.