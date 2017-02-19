19.02.2017 13:32:08

İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Ajanslarda yer alan habere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor.

Bölgede gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 14, Iğdır'da 17, Erzurum'da 19, Ardahan'da 27, Ağrı'da 30 ve Kars'ta 31 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 9, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 8 ve Ardahan'da 9 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 69, Erzurum'da 39, Kars'ta 24, Ardahan'da 12 ve Iğdır'da 9 santimetre olarak kaydedildi.

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