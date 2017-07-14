14.07.2017 09:41:28

İşte S-400'ler için ödenecek rakam

Türkiye'nin Rusya ile anlaşmaya vardığı savunma sistemi S-400'ler için ne kadar ödeyeceği belli oldu.

Türkiye uzun süredir savunma sistemi konusunda çalışmalar ve girişimlerde bulunuyor. Bir yandan yerlilik esasına göre çalışmalar sürdüren Türkiye diğer yandan da bu zamana kadar ihtiyaçları karşılayacak hem de teknoloji transferi yapabileceği bir sistemi satın alma üzerinde çalışıyordu.

Daha önce NATO ve ABD engeline takılan sistemler sonrası Türkiye son olarak Rusya'nın mevcut bataryası S-400'ler için anlaşmaya vardı.

2,5 MİLYAR DOLAR

Rusya ile Türkiye arasında yapılan bu tarihi anlaşma sonrası en çok merak edilenlerden biri Türkiye'nin bu sistem için ödeyeceği para oldu. Türkiye'nin 4 S-400 füze sistemi için (2 sistemin daha sonra Türkiye'de yapılması planlanıyor) 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.