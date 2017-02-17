18.02.2017 00:45:42

İşte referandumda kullanılacak oy pusulası

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliği referandumunda kullanılacak oy pusulasını paylaştı...

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.

Ajanslarda yer alan bilgide; Buna göre, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde 'Evet', kahverengi renk üstünde 'Hayır' ibareleri bulunacak.

Seçmenler, 'Tercih' yazılı mühürlerle oylarını kullanacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek. Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandık başında olacak.

-

YORUM YAZ Yorumunu Gönder