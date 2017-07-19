19.07.2017 16:15:38
İşte kabinede yer bulamayan isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi. Binali Yıldırım, görüşme sonrası açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Hazırlıklar tamamlandı. Görüşme sonrası Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı.6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi.
Kabine dışı kalan isimler
Mehmet Müezzinoğlu
Faruk Çelik
Nabi Avcı
Akif Çağatay Kılıç
Tuğrul Türkeş
Veysi Kaynak