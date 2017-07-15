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İşte haftanın kazandıranı
15.07.2017 13:03:03

İşte haftanın kazandıranı

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,09 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,78, dolar/TL de yüzde 2,43 değer kaybetti.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,09 kazandırırken, dolar yüzde 2,43, altın da yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.199,70, en düşük ise 100.589,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,09'luk artışla 105.175,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,78 azalarak 140,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,74 düşüşle 940 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 232 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 231 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,43 değer kaybederek 3,5360, avro da yüzde 1,94'lük düşüşle 4,0520 liraya geriledi.

Bireysel emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,43, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.


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