01.02.2017 13:56:32

İşte gelenler gidenler

Futbolda ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, Spor Toto Süper Lig ekiplerinin kadroları da güncellendi

Futbolda ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, Spor Toto Süper Lig ekiplerinin kadroları da güncellendi.Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer ve tescil dönemi, 31 Ocak'ta sona erdi. Ara transfer döneminin dün gece yarısı sona ermesinin ardından üç büyüklerde en çok transfer yapan ekip, Beşiktaş oldu. Siya-beyazlılar; Babel, Demba Ba, Mitrovic ve Ersan Gülüm'ü transfer etti. Galatasaray; Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'i transfer ederken, Fenerbahçe yalnızca Karavayev'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Süper Lig'de ara transfer döneminin bitmesi ile birlikte gelen ve giden oyuncular belli oldu. Takımlara gelen oyuncu sayısı 75 olurken, toplamda 104 futbolcu, kulüplerinden ayrıldı. Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği futbolcular şu şekilde:ADANASPORGelenler: Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği), Reynaldo (Qarabağ Ağdam), Vinicius (Palmeiras), Charles Itandje (Gaziantepspor)Gidenler: Canberk Dilaver (Göztepe), Can Tamursoylu (Bergama Belediyespor), Barış Memiş (BB Erzurumspor).....AKHİSAR BELEDİYESPORGelenler: Jeremy Bokila (Guangzhou), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir), Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Kofi Adu (Malmö), Miral Samardzic (Henan Jianye), Daniel Larsson (Gaziantepspor)Gidenler: Landry N'Guemo (Kayserispor), Hugo Rodallega (Trabzonspor), Douglao (Kayserispor), Burak Taşdemir (Hatayspor), Bertuğ Bayar (Amed Sportif), Abdulkadir Özdemir (Boluspor).....ANTALYASPORGelenler: Moestafa El Kabir (Sagan Tosu), Sandro (Queens Park Rangers), Salih Dursun (Galatasaray)Gidenler: Lamine Diarra (Elazığspor), Rais M'Bolhi (Rennes), Birkan Öksüz (Tuzlaspor), Şahin Aygüneş (Tuzlaspor), Bahadır Öztürk (Kırklarelispor), Can Arat (Sarıyer), Rıdvan Şimşek (Sivasspor), Kadir Bekmezci (Boluspor), Milan Jevtovic (Rosenborg), Ahmet Aras (Yeni Malatyaspor), Gökhan Yılmaz (Bandırmaspor), Oğuz Mataracı (Sarıyer).....ATİKER KONYASPORGelenler: Moryke Fofana (Lorient)Gidenler: Ataberk Gürgen (Kızılcabölükspor), Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), Vedat Bora (Samsunspor), Eyüp Ertürk (Ankara Adliyespor), Emre Yılmaz (Erzin Belediyespor), Ali Dere (Konya Anadolu Selçukspor).....AYTEMİZ ALANYASPORGelenler: Junior Fernandes (Dinamo Zagreb), Darko Lazic (Anzhi Makhachkala), Georgios Tzavellas (PAOK), Cenk Ahmet Alkılıç (Medipol Başakşehir), Emre Nefiz (Gaziantepspor), Glynor Plet (Maccabi Haifa), Michel Landel (Gençlerbirliği)Gidenler: Mamadou Fofana (Bandırmaspor), Jonathan Ayite (Yeni Malatyaspor), Timuçin Aşcıgil (Adana Demirspor), Gökay İravul (Samsunspor), Abdoulaye Ba (Kiralık süresi doldu), Uygar Üstün (Derincespor), Rauf Öktem (12 Bingölspor), Erhan Kartal (Büyükşehir Bld. Gaziantepspor), Hasan Emiroğlu (12 Bingölspor), Sergen Şakirler (12 Bingölspor), Sezer Özmen (Yeni Malatyaspor), Oleksandr Kaplienko (Chernomorets Odessa).....BEŞİKTAŞGelenler: Demba Ba (Shanghai Shenhua), Ersan Gülüm (Hebei China Fortune), Matej Mitrovic (Rijeka), Ryan Babel (Deportivo La Coruna)Gidenler: Veysel Sapan (Fatih Karagümrük), Kerim Frei (Birmingham), Olcay Şahan (Trabzonspor), Hamza Küçükköylü (Ofspor), Eslem Öztürk (BB Erzurumspor).....BURSASPORGelenler: Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), Boban Jovic (Wisla Krakow), Onur Atasayar (Ankaragücü)Gidenler: Vieux Sane (Auxerre), Tomas Necid (Legia Warszawa), Luis Advincula (Tigres UANL), Bünyamin Kasal (Yeşil Bursa), Emirhan Aydoğan (Yeşil Bursa), Can Çavuşluk (Yeşil Bursa).....ÇAYKUR RİZESPORGelenler: Nosa Igiebor (Maccabi Tel Aviv), Süleyman Koç (Paderborn), Bright Edomwonyi (Sturm Graz)Gidenler: Muhammed Emin Balcılar (Etimesgut Belediyespor), Mert Kuleli (Etimesgut Belediyespor), Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor).....FENERBAHÇEGelenler: Oleksandr Karavayev (Shakhtar Donetsk)Gidenler: Yok.....GALATASARAYGelenler: Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), Garry Rodrigues (PAOK)Gidenler: Hamit Altıntop (Darmstadt 98), Lucas Ontivero (Universidad Chile), Umut Gündoğan (Manisaspor), Jem Karacan (Serbest), Emrah Başsan (Fortuna Sittard), Salih Dursun (Antalyaspor).....GAZİANTEPSPORGelenler: Anis Ben-Hatira (Darmstadt 98), Paulo Victor (Flamengo), Khaly Thiam (MTK Budapeşte), Marcinho (FK Ufa), Yoiver Gonzalez (Deportivo Pasto), Wallace Reis (Gremio), Muhammet Demir (Trabzonspor), Sefa Yılmaz (Trabzonspor)Gidenler: Muhammet Uyanık (Büyükşehir Bld. Gaziantepspor), Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor), Tolga Gemici (Kırıkhanspor), Charles Itandje (Adanaspor), İlker Günaslan (BB Erzurumspor), Daniel Larsson (Akhisar Belediyespor).....GENÇLERBİRLİĞİGelenler: Anıl Karaer (Kayserispor), Murat Duruer (Kayserispor), Bady (Atletico Paranaense), Umut Sözen (Altınordu), Agon Mehmeti (Stabaek), Luccas Claro (Coritiba)Gidenler: Berat Tosun (Adana Demirspor), Mahmut Bilir (Hacettepespor), Recep Karabacak (Bugsaşspor), Halil İbrahim Pehlivan (Adanaspor), Bogdan Stancu (Bursaspor), Berat Özdemir (Hacettepespor), Erkan Bükülmez (Hacettepespor), Melihşah Aslan (Hacettepespor), Tuğrul Başkan (Hacettepespor), Ahmet Çalık (Galatasaray), Hikmet Balioğlu (Menemen Belediyespor), Michel Landel (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir).....KASIMPAŞAGelenler: Cristian Guanca (Colon), Samuel Eduok (ES Tunis)Gidenler: Ferhat Kiraz (Yeni Malatyaspor), Bartu Kurtuldu (Amed Sportif), Hamit Yıldırım (İnegölspor).....KARABÜKSPORGelenler: Paul Papp (Wil 1900), Andriy Bliznichenko (Dnipro Dnipropetrovsk), Oleksandr Rybka (Dinamo Kiev), Yevhen Seleznyov (Shakhtar Donetsk)Gidenler: Hakan Aslantaş (Kayserispor), Ramazan Haklı (Karacabey Birlikspor), Çınar Tarhan (Sarıyer), Isaac Promise (Giresunspor).....KAYSERİSPORGelenler: Ryan Mendes (Lille), Landry N'Guemo (Akhisar Belediyespor), Silvestre Varela (Porto), Efe Halil Özarslan (Boluspor), Hakan Aslantaş (Karabükspor), Douglao (Akhisar Belediyespor), Erkan Kaş (Sivasspor), Raheem Lawal (Osmanlıspor), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir), Güray Vural (Trabzonspor)Gidenler: Prejuce Nakoulma (Nantes), Furkan Yaman (Nazilli Belediyespor), Mert Özyıldırım (Ankaragücü), Ufuk Budak (Manisaspor), Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Mert Ilıman (BB Erzurumspor), Murat Duruer (Gençlerbirliği), Erkam Reşmen (Samsunspor).....MEDİPOL BAŞAKŞEHİRGelenler: İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Emmanuel Adebayor (Serbest), Junior Caiçara (Schalke 04), Egemen Korkmaz (Wil 1900)Gidenler: Cihan Yıldız (Sakaryaspor), Sokol Cikalleshi (Akhisar Belediyespor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor), Rajko Rotman (Kayserispor), Okan Saraçoğlu (Erzin Belediyespor), Cheikhou Dieng (St. Pölten).....OSMANLISPOR FKGelenler: Luiz Carlos (Al Ahli Jeddah), Thievy Bifouma (Bastia)Gidenler: Raheem Lawal (Kayserispor), Artur Moraes (Chapecoense), Bakary Soro (Şanlıurfaspor), Mehmet Yılmaz (Anadolu Üsküdar), Cheick Diabate (Metz).....TRABZONSPORGelenler: Joao Pereira (Sporting Lizbon), Emmanuel Mas (San Lorenzo), Fabian Castillo (Dallas), Carl Medjani (Leganes), Olcay Şahan (Beşiktaş), Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor)Gidenler: Serge Akakpo (Büyükşehir Bld. Gaziantepspor), Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Ali Han Tunçer (24 Erzincanspor), Furkan Taş (Ofspor), Muhammet Beşir (1461 Trabzon), Muhammet Demir (Gaziantepspor), Güray Vural (Kayserispor), Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), Hyun Jun Suk (Serbest)