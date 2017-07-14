14.07.2017 14:29:42

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ise 2. turu geçmesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının kazananıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Galatasaray ise deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Östersunds karşısında turu geçmeyi başarırsa Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşecek.



Avrupa Ligi'nde ön eleme ilk maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.