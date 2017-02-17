SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İşte evde en çok yaşanan kazalar ve yapılması gerekenler
17.02.2017 10:04:40

İşte evde en çok yaşanan kazalar ve yapılması gerekenler

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, günlük hayatta çok sık yaşanan ev kazalarında yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, günlük hayatta çok sık yaşanan ev kazalarında yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, özellikle evlerde temizlik sonrası kaygan zeminlerde yaşanan düşme, kayma ve çarpmalar sonucunda morluklar, şişmeler ve kesikler meydana geldiğini belirterek, "Bunun dışında özellikle kadınlarımızın temizlik maddelerini yiyecek ve içecek kutularına koymalarından dolayı çocukların bunları yemeye çalışmasıyla kimyasal madde yanıkları çok fazla yaşanıyor. Bunların etkileşimine bağlı olarak da sonradan zehirlenmeler oluşabiliyor. Kışın da soba ve şofben kullanımının artmasıyla karbonmonoksit zehirlenmeleri ile çok fazla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Çocukların yaşadığı ev kazalarına değinen Deniz, "Kimyasal maddeler ve ilaçlar kesinlikle çocukların ulaşabileceği yerlerde olmaması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız, ulaşabildikleri yerlerdeki ilaçları şeker zannedip yemeye kalkışıyor. Aynı şekilde kola şişelerine koyulan kimyasal maddeleri yine yanlışlıkla içilebiliyor. Yine çocuklarımız hareketli olduklarından dolayı çok fazla morluklar, kesikler ve şişlikler meydana geliyor. Bir diğeri de merdivenlerden, balkonlardan ve camlardan düşmeler. Camda, pencerelerde ve balkonlarda çocukların üstüne basıp aşağıya sarkmasını sağlayabileceği herhangi bir eşya bulundurmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocukların küçük nesneler yutmaları durumunda yapılması gerekenleri anlatan Deniz, "Çocuklar özellikle nohut ve madeni para gibi küçük şeyler ya yutarlar ya da kulağına, burnuna sokmaya çalışırlar. Eğer bu yuttukları küçük şeyi ağız içinde görüyorsanız cımbız yöntemi ile tek ya da çift parmağınızla süpürür bir şekilde çıkarabilirsiniz. Fakat göremiyorsanız yapacağınız iki tane manevra var. Bir yaş altındaki çocuklar için bebeğin göğsünü elinizle tutacaksınız, başı yere doğru bakacak, sırtına iki kürek kemiğinin arasına beş adet el ayanızla vuru yapacaksınız. Çocuğu döndüreceğiz ve sırt üstü sert bir zemine yatıracağız. İki parmağınızla göğsünden yukarı süpürme hareketi yaparak göğsün basıncını arttırıp ağzından yuttuğu cismi çıkarmaya çalışacağız. Bir yaş üstü çocuklarda ise başparmağımızı el içine alarak yumruk yapıyoruz ve yumruğumuzu çocuğun göğüs kemiğinin alt noktası ile göbeğin arasındaki boşluğa getiriyoruz. Diğer elimizle yumruğu tutup yukarıya çekip yabancı cismin yukarıya çıkmasına neden oluyoruz. Bunu aynı periyotlarla tekrarlayabiliriz fakat yine de çıkmıyorsa hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Yabancı cisim çıksa bile sonuçta kaç tane yuttuğunu bilmediğinizden ve bu esnalarda nefessiz kalma olasılıklarından dolayı oksijen desteği almasında fayda olacaktır. Bu yüzden yine sağlık kuruluşlarına gitmeliyiz" dedi.

Evde yanlış kullanılan temizlik malzemeleri

Birden fazla temizlik malzemesinin karıştırılması ile ortaya çıkan zehirli gazların solunum yollarının tıkanmasına ve nefes darlığına sebep olduğunu ifade eden Deniz, "Birden fazla temizlik malzemesinin karıştırılması ile ortaya çıkan zehirli gazlar solunum yollarının tıkanmasına ve nefes darlığına sebep oluyor. Yine aynı şekilde kapalı ortamlarda temizlik malzemesi ile yapılan işlemler dolayısıyla zehirlenme vakaları ile çok fazla karşılaşıyoruz. Bu yüzden eğer kullanacaksak tek bir malzeme ile temizliğimizi yapmalıyız ve aynı şekilde kapalı ortamlarda değil dışarıdan hava gelecek şekilde camlarımızı açarak temizlik işlemine devam etmeliyiz. Hatta temizlik bittikten sonra bile iki saat boyunca oda içinin havalandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Zehirlendiğimizi nasıl anlarız ve ne yapmalıyız?

Zehirlenme durumunda yapılması gerekenleri anlatan Deniz, "Eğer zehirlendiğinizi düşünüyorsanız bunun yanı sıra da bulantı, kusma, nefes darlığı, görme bozukluğu ve bilinç kaybı gibi şikayetleriniz varsa hızlı bir şekilde 112'yi aramanız ya da imkanınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. Toplumumuzda yanlış bilindiği üzere yoğurt vb. şeyler yememeniz, bol su içmeniz ve dediğimiz gibi bu şüphe içinde iseniz derhal sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yapılan başka herhangi bir müdahale ancak zaman kaybına sebep olur" dedi.

Yanıklarda yapılması gereken ilk müdahaleyi anlatan Deniz, "Yanık yüzeye kesinlikle buz uygulamamamız gerekiyor. Yanık bölgeyi akan soğuk suyun altında 15 dakika boyunca tutmamız lazım. Zaten hafif bir yanıksa bu işlem yeterli olacaktır. Eğer ağır bir yanıksa kesinlikle su dolu kesecikleri patlatmamamız ve yüzeyde bir giysi varsa çıkartmamamız gerekiyor. Fakat giysi yanıkla birlikte deriyle bütünleştiyse eğer sabit bırakmamız lazım. Çünkü o giysiyi çıkaracağım derken yanık alandaki derinin daha da zarar görmesine neden olabiliriz" şeklinde konuştu.

Delici ve kesicisi alet yaralanmalarında kesik alan küçükse ve kanama çok fazla değilse ılık suyla ve sabunla o bölgeyi yıkayıp, ardından da temiz ve kuru bir bezle orayı kapatmanın yeterli olacağını söyleyen Deniz, "Fakat temiz bir bezle bastırdıktan sonra kanama devam ediyorsa bir iki bez daha alttaki bezin üstüne sıkıca bastırıp basınç alanını arttırmalıyız. Üzerine yara bandı vb. şeyler yapıştırmıyoruz. Kanamanın devam etmesi ile beraber en yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz" dedi.

Kırıklar konusunda da bilgi veren Deniz, "Kırık durumlarında evde sert ne varsa sabitleyebilecek cetvel, kitap ve tahta gibi kırık alanı eklemi de içine alacak şekilde sabitliyoruz. Sabitleyici madde ile kırık alanı arasına bez ya da pamuk ne varsa onu koyuyoruz ve kesinlikle oynatmadan bu şekilde hızlıca sağlık kuruluşlarına gidiyoruz" dedi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çin'de kuş gribinden 106 kişi hayatını kaybetti
Çin'de kuş gribinden 106 kişi hayatını kaybetti
Ülkede son üç ayda 106 kişi, H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
17.02.2017 10:43:43
Şişli'de istinat duvarı çöktü
Şişli'de istinat duvarı çöktü
İstanbul Şişli'deki çökme sonucu park halindeki motosiklet toprak altında kaldı.
17.02.2017 10:41:14
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 41 kişi yakalandı
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 41 kişi yakalandı
Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokasyonları önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı
17.02.2017 10:38:29
Mülteci minibüsü devrildi: 7 yaralı
Mülteci minibüsü devrildi: 7 yaralı
Pakistan uyruklu grubu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
17.02.2017 10:34:41
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.
17.02.2017 10:19:39
Başhekim ile eşi FETÖ'den gözaltında
Başhekim ile eşi FETÖ'den gözaltında
Sinop'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Yarar ile eşi gözaltına alındı.
17.02.2017 10:13:47
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı sebebiye Trabzon, Artvin, Rize ve Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime ara verildi.
17.02.2017 10:13:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
Kıbrıs görüşmelerinde masa dağıldı: Rum lider kapıyı çarparak çıktı
Kıbrıs görüşmelerinde masa dağıldı: Rum lider kapıyı çarparak çıktı
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları