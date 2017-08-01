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İşte darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki belgeleri!
İşte darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki belgeleri!
01.08.2017 11:02:51

İşte darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki belgeleri!

Akıncı Üssü’nde darbecilerin kullandığı odada ele geçen sıkıyönetim listeleri, silahlar ve harekat planlarının görüntülerine ulaşıldı.

Sabah Gazetesi, darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü'nde, darbecilerin 15 Temmuz gecesi kullandığı odanın ayrıntılarına dair bilgilere ulaştı. Darbe girişimi gecesi Ankara'ya bomba yağdıran F-16'ların harekat planları, darbecilerin atama listesi, mühimmat, silah ve telsizleri odada bulundu.

ÖZEL KORUMALI ODA

Özel Harekât timinin operasyonu sırasında 141. Filo'daki bir yerde çok sayıda silahın bulunması dikkati çekti. Burada özel koruma çemberine alındığı anlaşılan bir oda bulundu. Yapılan incelemede bu odanın darbe girişiminin harekat ve komuta merkezi olduğu anlaşıldı.

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İşte o odaya ait detaylar:

PİLOTLARA BRİFİNG...

Silahlarını bırakarak kaçan darbecilerin bulunduğu odanın ortasında, toplantı masası üzerinde boş mermi kutuları vardı. Saat 18.00 sularında, Kandil bombalarıyla şehri kan gölüne çevirmek için görevlendirilen pilotlara brifing ve talimat bu masada verildi. Odadaki bilgisayarlarda sıkıyönetim direktifleri hazırlandı. Kozmik odadaki fotokopi makineleri ve tarayıcılarla darbe direktifleri çoğaltılarak 81 ile talimat yağdırıldı.

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Şarjlara takılı halde çok sayıda telsiz ele geçirildi. Darbecilerin bırakıp kaçtığı çok sayıda G3 piyade tüfeği, uzun namlulu makineli silahlar bu odanın özel bir ekip tarafından korunduğunu gözler önüne serdi. Odadaki panolara asılı olan haritalar üzerinde darbeciler, bombalanacak noktaları tek tek belirledi. Hedeflerin koordinatları darbeci pilotlara bildirildi.

Odada darbe girişimini açığa çıkaracak en kritik belgeler ve dokümanlar da ele geçirildi. Darbecilerin atama listeleri, sıkıyönetim direktifleri, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listeleri, il ve bölgelere göre sıkıyönetim komutanları listesi, Ankara ve İstanbul asayiş-takviye planları ile çevre illerdeki üslerin planları odada bulundu.

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BU KAPIDAN KAÇACAKLARDI

Odada bir de acil çıkış kapısı vardı. Acil çıkış kapısı tünellere açılıyordu. Bu tünellerin ise uçakların bekletildiği hangarlara çıktığı tespit edildi. Hangarlarda çok sayıda sabit Kobra ve Atak helikopterleri bulunuyordu. Darbecilerin acil çıkış kapısını kullanarak helikopterlerle kaçmayı planladıkları belirlendi. Tutuklu General Akın Öztürk de bu hangardaki helikopterle kaçırılmak istendi.

Hangarda rampa üzerine çıkarılmış, F-16'lara yüklenmeye hazır 8 akıllı bomba da bulundu. Ayrıca darbeci askerlerin hangara çok sayıda uzun namlulu silah, beylik tabancası, hücum yeleği, eldiven, korunaklı kıyafet ve mühimmat depoladığı görüldü.


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