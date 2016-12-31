31.12.2016 23:52:30

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresinin 'Yılbaşı Özel' çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu

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Milli Piyango İdaresinin "Yılbaşı Özel" çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "2017 Yılbaşı Özel Çekilişi" Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapıldı. Özel çekilişte, 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da, 1'i Antalya'da satıldı. Amorti sayıları 0 ve 5 olarak belirlendi.