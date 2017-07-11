11.07.2017 11:37:39

İşte Beşiktaş'ın 3 yıldızlı yeni sezon forması

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda iç sahada giyeceği formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.

Beşiktaş'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği forma belli oldu. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç yıldızlı yeni sezon formasının yarın Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.



Kara Kartal'ın önümüzdeki sezon giyeceği formada üçüncü yıldız ise diğer iki yıldızın üstüne konumlandırılmış şekilde bulunuyor.