05.02.2017 12:49:24

İşte Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuların durumu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen Galatasaraylı oyuncular Selçu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen Galatasaraylı oyuncular Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün sağlık durumları hakkında açıklama yapıldı.Sarı kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır" denildi.