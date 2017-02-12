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İşte Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı
12.02.2017 16:52:59

İşte Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Almanya'da Federal Seçiciler Kurulu, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un 5 yıllık görev süresini tamamlaması ve yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibini seçti. 630 milletvekilinin yer aldığı bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi, ülkenin 12'inci cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentoda toplandı. Bin 253 delegenin oy kullandığı seçimlerde 14 oy geçersiz sayıldı. 5 adayın yarıştığı seçimde en fazla oyu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ortak adayı eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı oldu. Frank-Walter Steinmeier, bin 260 delegenin 931 oyunu aldı. Çiçeği burnundaki Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ilk tebrik eden ise Başbakan Angela Merkel oldu.

FRANK-WALTER STEINMEIER KİMDİR?

Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier, 1956 yılında Detmold kentinde doğdu. Hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998 yılında Sosyal Demokrat Partinin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta istihbarat servislerinden sorumlu müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığını yaptı. 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

(Mehmet Koca / İHA)
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