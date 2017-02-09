09.02.2017 14:43:06

İşte AK Parti'nin 'evet' videosu

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet' kitapçığının tanıtım videosu AK Parti'nin internet sitesinde yayımlandı

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'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet' kitapçığının tanıtım videosu AK Parti'nin internet sitesinde yayımlandı.Videoda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydaları ve 'Neden evet denmesi gerektiğine' dair detaylar videoda anlatılıyor. Videonun sağ alt köşesinde ise işaret diliyle videoya ilişkin detayların paylaşımı yapılıyor.(Enise Vural / İHA)