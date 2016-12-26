26.12.2016 17:52:44

İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2016'nın en iyi hakemi seçildi

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İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2016'nın en iyi hakemi seçildi. Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.IFFHS tarafından yapılan açıklamada, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katıldığı oylamada İngiliz hakem Mark Clattenburg, 141 puanla 2016 yılının en iyi hakemi seçildi. İkinci sırada 65 puanla Nicola Rizzoli yer alırken, Macar hakem Viktor Kassai ise 55 puanla 3'üncü oldu.Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.IFFHS tarafından yapılan oylamada en fazla oy alan 10 hakem şöyle:1. Mark Clattenburg 141 puan2. Nicola Rizzoli 653. Viktor Kassai 554. Jonas Eriksson 435. Cüneyt Çakır 286. Björn Kuipers 287. Felix Brych 268. Martin Atkinson 209. Damir Skomina 1910. Nestor Pitana 14