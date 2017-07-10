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İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları
İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları
10.07.2017 22:41:52

İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü biri İstanbul'da diğeri Ankara'da açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni tanıttı.

Cumartesi günü açılacak 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin videolu tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

250 ŞEHİDİ TEMSİLEN 250 GÜL

15 Temmuz Şehitler Abidesi hakkında şu bilgiler verildi:

" 15 Temmuz 2016 tarihinde milletine düşman vatan haini bir grubun darbe teşebbüsü; milletin fıtratında gizli, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı mücadele azmi ve şanlı direnişiyle karşılaşmış, asker, polis ve sivil vatandaş olarak 250 insanımız şehid olmuştur. Abide, bu şanlı direnişin hatırasını yaşatmak için, hadiselerin en yoğun ve dehşetli olarak yaşandığı bölgelerden biri olan; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında; aslında geleneğimizde olan ve asırlardan beri olgunlaşmış kümbet-türbe anlayışıyla bir "şehitlik makamı" olarak inşâ edilmiştir. Şehitlik makamının bulunduğu mevkie, Nakkaştepe tarafından yol açılarak, yaklaşık 11 dönümlük arazi; tamamen Şehitlik Parkı olarak tanzim edilmiş, Boğaziçi'ne mahsus ağaçlarla ağaçlandırılmış peyzajında 250 şehidi temsilen 250 selvi, 250 gül dikilmiştir.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

"BİRLİK, BERABERLİK VE KENETLENMEYE ATIFTIR"

Kubbe, bütünlüğüyle kâinatı ve sonsuzluğu sembolize etmekte, şehitlerin aslında 'ölüler' olmayıp, sonsuz bir hayatla beraber, ilahi nimetlere mazhar olduklarını ifade etmektedir. Çubuk elemanlardan oluşan, şeffaf geodezik kubbeyi teşkil eden kollar, milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır. Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki, milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz, kilitlenmiş bir çatı oluşmuştur.

 

15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

250 ŞEHİDİN İSİMLERİ YAZILDI

Abide beş kollu yıldıza atıfla, türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan ve yine beşgenden üretilen geodezik bir kubbeden ibarettir. Kubbede çelik konstrüksiyon üzerine, 5 cm. kalınlığında küfeki taşı kaplama yapılmıştır. Kubbenin kapladığı alan yaklaşık 130 m². olup, beşgene oturan kubbenin 5 köşesinde, 5 adet kemer bulunmaktadır. Kemerlerden 2 adedi giriş çıkış için birer kapı mahiyetinde olup, diğer 3 kemer, içlerinde 250 şehidin isimlerinin yazılı olduğu kitabe nişleri olarak kullanılmıştır.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

"GECE GÜNDÜZ HER AN HAFİF BİR SESLE OKUNACAK SALA"

Dış mekandaki bir kemer nişine de; bu elim hadise ve kahramanca direnen aziz şehitlerin hatırasına inşa edilen Abide'nin tarih manzumesi hak edilmiştir. Beşgen esaslı geodezik kubbe kavsi, kademelenerek toprak altına dalmakta, "kökü mâzide âti" fikrini sembolize ederek mekanlaşmaktadır. Kubbenin çevrelediği kademeli mekânın tam merkezinde, İslam Sanatlarının en mümtaz unsurlarından biri olan mukarnas, yıldız şeklinde, suyun devrettiği, canlı olan herşeyin sudan yaratıldığına işaret eden bir havuz olarak kullanılmıştır.

 

15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Bu merkez; zamanın ve bütün hâdisatın, tek bir yere ve bir merkeze aktığının 'Biz Allah'a aidiz ve nihayet O'na döneceğiz (Bakara-156)' hakikatinin ifadesidir. Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an hafif bir sesle okunacak, büyük bestekâr Itrî veya Hatip Zakiri Hasan Efendi'ye ait olduğu tahmin edilen, dilkeşhaveran makamındaki salâyı dinleyip, şehid isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kur'an okuyup dua edebileceklerdir. Ayrıca, 250 selvinin önüne konulan, şehit isimlerinin yazıldığı künyelerin üzerindeki barkodlardan, şehitlerle alakalı detaylı bilgilere ulaşılabilecektir"

 


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