İstanbullular dikkat! Sıcaklıklar artacak

29.07.2017 15:39:21

Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da hava sıcaklığının yükseleceği uyarısında bulunarak, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" dedi.

Türkiye'nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren birde tweet attı.

İşte Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun attığı o tweet:

Mümkün olsa 30 Temmuzdan önce İstanbulu terk edip Kuzeye kacar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak Hava Dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor pic.twitter.com/2u9Timue8B