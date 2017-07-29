29.07.2017 15:39:21
İstanbullular dikkat! Sıcaklıklar artacak
Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Mikdat Kadıoğlu,Twitter’dan yaptığı açıklamada havaların çok daha fazla ısınacağını ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti.
Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da hava sıcaklığının yükseleceği uyarısında bulunarak, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" dedi.
Türkiye'nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren birde tweet attı.
İşte Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun attığı o tweet:
Mümkün olsa 30 Temmuzdan önce İstanbulu terk edip Kuzeye kacar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak Hava Dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor pic.twitter.com/2u9Timue8B— Mikdatca (@Mikdatca) 28 Temmuz 2017