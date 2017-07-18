18.07.2017 13:12:16

İstanbullular dikkat! Saat verildi, daha şiddetlisi geliyor!

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vali Vasip Şahin 'Saat 14.00'den sonra tekrar yoğun bir yağış başlayacağını' söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de şunları söyledi:



"Saat 14.00'den sonra tekrar yoğun bir yağış başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyor. Yağış akşama kadar sürecek, belediyenin bütün ihbar hatları açık. Metro ve tramvay seferlerimizde bir aksama yok. Avrasya Tüneli'nde Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tek taraflı olarak ulaşıma durduruldu. Uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış düşüşünü bugün yaşıyoruz. Bunları inşallah hızla ve vatandaşımızı en rahatsız etmeyecek şekilde telafi etmeye çalışıyoruz."



Topbaş da saat konusunda şunları söyledi:



"Öğleden sonra daha ciddi yağış geliyor. Saat 14.00'den sonra yağmur bir daha başlayacak. Akşam saatlerine kadar sürecek. Can kaybı yok. Bazı bölgeleri boşalttık."

