04.05.2017 00:07:38

'İstanbulensis Şiir Festivali' başladı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin:- 'Şiir dünyanın en saf duygularını içinde barındırır. Hayatı en kısa yoldan, en yalın biçimiyle bize tanıtır. Dinleyen ve okuyan kişilere duygu yoğunluğu yaşatır ve dile gelişlerin en güzelidir'- Prof. Dr. Latiç:- 'Bu festivali doğu ve batı arasındaki bir köprü gibi görüyorum. Sizleri referandumdaki 'evet'iniz için de tebrik ederim. Ben Osmanlı kültürünün

Sultanbeyli Belediyesince "Direniş ve Diriliş" temasıyla düzenlenen "5. İstanbulensis Şiir Festivali" başladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen galada konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Şiir dünyanın en saf duygularını içinde barındırır. Hayatı en kısa yoldan, en yalın biçimiyle bize tanıtır. Dinleyen ve okuyan kişilere duygu yoğunluğu yaşatır ve dile gelişlerin en güzelidir. Şiir acıların tarifi, sevinçlerin dışa vurumu, özlemin, sevdanın haykırışıdır. Bunun yanı sıra şiir, medeniyetleri ayakta tutan, kültürleri inşa eden unsurların başında gelir." dedi.

Keskin, 2012'den bu yana heyecanla festivali düzenlediklerini kaydederek, "Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden gelen şairlerimiz, şiirlerini seslendiriyor. Söz ustasının dilinde, yüreğinde şekilleniyor, şiir ve duygu oluyor. Dünyanın dört bir yanına festivalimizle İstanbul'dan dağılıyor." ifadelerini kullandı.

"Direniş ve Diriliş" temasına da değinen Keskin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimine işaret ederek, o gece halk tarafından gösterilen direnişi tema olarak belirlediklerinin altını çizdi.

- "Bugün sözün sultanları aramızda"

Festivalin Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala da katılımcılara teşekkür ederek, "İnşallah şiirin kanatlarında yolculuklar yapmak üzere, böyle bir programın içinde olmaktan, burada bulunmaktan, şiirle yakınlığı ve kalp bağı olan bu kadar gençle, nezih, zarif, nazenin insanla bir arada bulunmaktan bahtiyarım." diye konuştu.

Şiir hakkında saatlerce konuşulabileceğine işaret eden Pala, Kanuni Sultan Süleyman ile şair Baki'nin dostluklarını ve cenaze törenlerinde yaşananları anlattı.

Pala, Sultan Süleyman ile Baki'nin cenaze namazının Fatih Camisi'nde kılındığına, Sultan Süleyman'ın mezarının Süleymaniye'de olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Baki'nin cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılınır. Edirnekapı'da kabri kazılır. Fatih Camisi'nden Edirnekapı'daki mezarına kadar, Baki'nin cenazesi hiç taşınmaz. Sadece elden ele yürütülür. Fatih Camisi ile Süleymaniye arasındaki mesafe, mülkün sultanı içindir ama bundan daha uzun olan Fatih Camisi ile Edirnekapı arasındaki mesafe, sözün sultanı içindir. Bugün sözün sultanları aramızda."

- "Ben Osmanlı kültürünün Balkanlar'daki bir şairiyim"

Açılışın ardından konuşan Bosna'nın milli şairi Prof. Dr. Cemalettin Latiç de festivale davet edildiği için memnuniyetini dile getirerek, "Bu festivali doğu ve batı arasındaki bir köprü gibi görüyorum. Sizleri referandumdaki 'evet'iniz için de tebrik ederim. Ben Osmanlı kültürünün Balkanlar'daki bir şairiyim. Osmanlı kültürü, Sultan Fatih'in, barışın, uygarlığın, merhamet ve adaletin, toleransın kültürü. Bu festival de bunun bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Türk insanını Müslümanların lideri gibi gördüğünü sözlerine ekleyen Latiç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı, yeni Sultan Fatih olarak görüyorum. Zamanımızın Sultan Fatih'i olarak görüyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, yeni Sultan Fatih'i için özel bir kaside, şiir yazdım." dedi.

Lübnanlı şair Refet Muhammed Reşid El Mikati de 15 Temmuz'da yaşananları nasıl öğrendiğine ilişkin bilgi vererek, "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep beraber söyleyelim; Yaşasın imanlı Türkiye. Allah Türkiye'yi korusun." ifadelerine yer verdi.

Filistinli grup "Le Trio Joubran"ın sahne aldığı törende Cahit Koytak, Hüsrev Hatemi ve Rusya'dan Meşbaşe İshak'ın da aralarında olduğu birçok şair şiirlerini yorumladı.

- 20 ülkeden 50 şair festivale katılıyor

Toplam 20 ülkeden 50 şairin katıldığı festivalde, Latiç ve Filistin'ten İbrahim Nasrallah, Meksika'dan Dolores Dorantes, Portekiz'den Rui Colas, Şili'den Monica Canulef, Azerbaycan'dan Humay Mahmudova, Arjantin'den Florancia Aisha Duranti, Kenya'dan Muhammed Eno, Fas'dan Ahmu El-Hasan El-Ahmedi, Mısır'dan Arif Kharki Abu Khudairi, Abdurrahman Yusuf El-Kardavi, Irak'tan Fevzi Kerim, Moğolistan'dan Leetiv Namdag Janchivin, Hollanda'dan Erik Lindner, Norveç'ten Ingrid Storholmen, Ukrayna'dan Vasyl Makhno, Macaristan'dan Krisztina Toth ve Slovenya'dan Barbara Pogacnik yer alacak.

Festivale Türkiye'den ise Koytak ve Hatemi'nin dışında Nurullah Genç, Cevdet Karal, İnci Okumuş, Mürsel Sönmez, İsmail Kılıçarslan, Mustafa Akar, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Şeref Akbaba, Metin Önal Mengüşoğlu, Celal Fedai, Hüseyin Akın, Hayriye Ünal, Ali Ural, Ayşe Sevim, Serdar Kacır, Yusuf Şahin, Hakan Arslanbenzer, İhsan Deniz, Ulaş Konuk, Ercan İriş, Kadir Ünal, Ahmet Şefik Vefa, Ahmet Akın, Hatice Ermiş katılacak.

Etkinlik, Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'ta düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

