23.12.2016 13:46:54

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 'Mesleğin Vizyonları' konferansı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda Mesleğin Vizyonları konferansı düzenlendi.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda Mesleğin Vizyonları konferansı düzenlendi.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Hukuk Kulübü ve Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) katkılarıyla yapılan konferansa konuk olarak Bakırköy 7.Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. Halit Korkusuz, Türksat Uydu Haberleşme Eski Hukuk Başkanı ve EKSİM Yatırım Holding Hukuk Koordinatörü Av. Hüseyin Arabacı katıldı.Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Milli Türk Talebe Birliği üzerine geçmişten bilgiler vererek öğrencilerin yapmış oldukları etkinliklerin önemine dikkat çekti. "Ümidimiz, geleceğimiz sizlersiniz. Eğer arkamıza bakmadan bastonsuz yürüyorsak sizin gibi gençler sayesindedir" diyen Prof. Dr. Erbay, öğrencilere aynı yollardan geçen büyüklerinin tecrübelerini örnek alarak kendi yollarını çizmelerini öğütledi.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri ve Hukuk Fakültesi Temsilcisi Ferhat Kurt, konuşmasına Arif Nihat Asya'nın bir şiiriyle başladı. "Ne yaşadığını, ne için yaşadığını bilen toplumlar için gelecek vardır" diye konuştu.Bakırköy 7.Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, gündeme ve terör olaylarına dikkat çekerek, bu dönemde hukukçulara düşen görevlerden bahsetti. Hakimlerin tayin ve görev sürelerini ele alan konuşmacı, avukatlıkla hakimliğin çalışma şartlarını karşılaştırdı.Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. Halit Korkusuz, "Akademisyenlik ve Akademik Çalışmalar" konulu sunumunda, not ortalaması, ALES ve İngilizcenin kariyer yolundaki önemine dikkat çekti. Milli eğitim Bakanlığının Yüksek Lisans ve Doktora bursu verdiğini belirten Av. Dr. Korkusuz, akademisyenliğe ilişkin soru ve cevaplarla öğrencileri aydınlattı.Türksat Uydu Haberleşme Eski Hukuk Başkanı ve EKSİM Yatırım Holding Hukuk Koordinatörü Av. Hüseyin Arabacı, hukuk ve ahlak ilişkisi üzerinde durdu. Bir hukukçunun yalandan, yolsuzluktan uzak durması gerektiğini belirten Av. Arabacı, "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bu doğru bir sözdür. Ya doğru olursunuz ya yanlış" dedi. Ceza ve cezalandırma mantığının önemine vurgu yapan konuşmacı, "Kanunlardan önce bilinmesi gereken işin mantığıdır. Para kazanmak için değil, bu ülkeye faydalı olmak için iş yapın" diyerek sözlerini noktaladı.