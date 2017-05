07.05.2017 15:06:49

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak indi

İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçaklar model uçaklar oldu. İGA'nın bu yıl ikincisini düzenlediği İstanbul Liseler Arası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada birinciliği Karavul takımı kazandı.

İGA'nın İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile bu yıl ikincisini düzenlediği 'İstanbul Liseler Arası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılan final yarışması ile birlikte havalimanı ilk uçağını ağırlamış oldu.Birinci takıma 6 bin liralık çekİstanbul genelinde tüm liselerin katılımına açık olan Model Uçak Yarışması'nda bu yıl 40 farklı okuldan 172 öğrenci başvuru yaptı. Ön elemeyi geçen 46 öğrenci eğitimlere katılmaya hak kazandı. Teorik eğitimler sonrası finale kalan 20 öğrenci, uygulama dersleri sonrası tasarladıkları model uçaklarını finalde sergileme şansına sahip oldu. Finalde 20 öğrenci, Pulsar, Target, Şanlı Takım, Karavul ve Poyraz adlı takımlarla yarıştı. Karavul takımı yarışmada belirlenen uçuş görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek birinciliği kazandı ve büyük ödül olan teknoloji marketlerinde geçerli 6 bin liralık çekin sahibi oldu.Yarışmada jüri üyeliklerini ise İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Havalimanı İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Gazeteciler Güntay Şimşek, Tolga Özbek, İTÜ Öğretim Üyeleri Dr. Hayri Acar ve Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu yaptı."Bizim için tarihi bir gün"Final yarışmasına ev sahipliği yapan İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yarışmanın kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Düzenledikleri yarışmanın amaçları hakkında konuşan Akçayoğlu, "Bugün ilk uçağımızı indirmiş olduk yeni havalimanımıza. Tarihi gün bizim için. Geleneksel olarak 'Liseler Arası Model Uçak Yarışması'nı geçen sene başlattık. Bugün ikincisi. Her yıl düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız Türk gençlerine havacılık konusunda bir umut ışığı olmak, hayallerini geliştirmelerini sağlamak" dedi."Havacılık ve uzay sanayisinde ülkemizin önü açılacak"Türkiye'de ilk yerli üretim insansız hava aracını (İHA) üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yarışmaya katılan liseli öğrencilerin heyecanına ortak olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin İHA alanında ciddi bir mesafe katettiğini de sözlerine ekleyen Bayraktar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Bir kısmı meslek lisesinden bir kısmı imam hatip liselerinden bir kısmı normal liselerden arkadaşlar bunlar. Onların bu heyecanına tanık olmak benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Ülkemiz insansız hava araçları (İHA) konusunda ciddi bir yere geldi. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz bütün tasarımlarıyla milli insansız hava araçları yaptı. Benim bu yarışmada gördüğüm heyecan gelecek ile alakalı. Havacılık ve uzay sanayisinde ülkemizin önünün çok açılacağına dair bir işaret fişeği olduğunu düşünüyorum.""Uçağın 3. havalimanında uçacağını duyunca çok sevindik"Yarışmada birinciliği kazanan Karavul takımı adına ise Sabiha Gökçen Meslek Lisesi öğrencisi Ahmet Can Talay konuştu. Yarışmayı kazandıran model uçağı en iyi şekilde yarışmaya hazırladıklarını belirten Ahmet Can Talay, "Hocalarımızın ve öğretmenlerimizin büyük yardımlarıyla buralara kadar geldik. 200 kişiyle sınava girdik ve son 20'ye kaldık. Birinciliği en baştan beri bekliyorduk çünkü çok büyük bir azim ve başarı gösterdik. Diğer arkadaşlar da çalıştı ama biz daha iyi kenetlendiğimizi düşünüyoruz. 3. havalimanında zaten çalışmayı ve başarılarımıza başarı katmayı düşünüyorduk. Uçağın 3. havalimanında uçacağını duyunca çok sevindik gerçekten. Bu sevinç bize yetti aslında" dedi.Yarışmaya katılan tüm öğrencilere protokol tarafından sertifika ve madalya verildi. Final yarışı sonrası öğrenciler ve jüri üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.