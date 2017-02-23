23.02.2017 11:44:15

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, 'Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü araştırmamız devam ediyor' dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, 'Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü araştırmamız devam ediyor' dedi.

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IHAAW115657-ASA/23-02-2017 - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü araştırmamız devam ediyor" dedi. 23.02.2017 11:56:57 TSI NNNN