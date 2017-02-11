11.02.2017 10:04:55

İstanbul'un 'Aşk Haritası' çizildi

Maltepe Park AVM, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zamana meydan okuyan aşkları konu alan 'İstanbul Aşk Haritası' sergisi ziyaretçilere açıldı.

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Maltepe Park AVM, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zamana meydan okuyan aşkları konu alan 'İstanbul Aşk Haritası' sergisi ziyaretçilere açıldı.Magma Dergisi tarafından hazırlanan, Ayasofya Camii'nden Pierre Loti'ye, Beylerbeyi Sarayı'ndan Telli Baba'ya; İstanbul'un tarihi mekanlarında yaşanmış en romantik aşk hikayelerini gün yüzüne çıkaran 'İstanbul Aşk Haritası' sergisinin açılışı ünlü Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Rehber Saffet Emre Tonguç, Magma Dergisi Editörü Oktay Uludağ ve Maltepe Park AVM Müdürü Ozan Canbolat tarafından gerçekleştirildi. Açılışta Tonguç, güzel aşklara şahitlik etmiş İstanbul'un tarihi ile ilgili fotoğraflı anlatım gerçekleştirdi. Tonguç, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin sonrasında 'İstanbul Aşk Haritası' broşürlerini imzaladı."Benim bile bilmediğim çok enteresan hikayeler varmış"Serginin açılışında konuşan Saffet Emre Tonguç, "Sergi muhteşem olmuş. Serginin İstanbul'a büyük katkısı var. Kendimi İstanbul uzmanı olarak görüyorum. İstanbul'daki aşklar üzerine uzman olarak görüyorum. Benim bile bilmediğim çok enteresan hikayeler varmış. Sergi sayesinde onları öğrenme şansım oldu. Ayrıca sergi için yapılan haritayı başarılı buldum. Harita benim için yıllarca saklayacağım kaynak olacak" dedi.Sevgililer Günü için İstanbul'da gezilmesi gereken yerler hakkında tavsiyelerde bulunan Tonguç, "İstanbul tarihi bir şehir. 8 bin 500 yıllık bir geçmişi var. İstanbul'da gezilecek çok yer var. Eğer tarihe meraklılarsa tarihi mekanları özellikle tavsiye edebilirim. Müze Kart aldığınızda, Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya'ya kadar şehrin birçok müzesine ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Hem aşkınızı yaşarsınız hem de tarihe dair, İstanbul'a dair hikayeler öğrenme şansınız olur. Sevgililer için şehrin çok güzel noktaları var. Galata Kulesi'ne çıkmak ve Kız Kulesi'ne gitmek şehri, adeta 360 derece panoramik açıdan görmek gibi. İnanılmaz keyifli diye düşünüyorum. Çamlıca Tepesi, Mihrabat Korusu da yine Sevgililer Günü için gezilecek ilginç adreslerden biri olabilir. Boğazdan bir yürüyüş yapmak, Boğazı bir gemiyle keşfetmek bir başka tavsiye olabilir. 14 Şubat tabii ki önemli bir gün. Bence sevgilileri sadece bu gün için değil, sürpriz zamanlarda hatırlamak çok önemli diye düşünüyorum" diye konuştu."İstanbul'un tarihi çok zengin, dünyada bu kadar eski tarihi olan şehir yok"Serginin içeriği hakkında bilgi veren Magma Dergisi Editörü Oktay Uludağ, "Proje, geçen yıl derginin fikri olarak ortaya çıktı. İstanbul'un tarihi çok zengin. Dünyada bu kadar eski tarihi olan şehir yok. Bildiğimiz 8 bin yılı aşkın bir tarihi var. Bu tarih bir sürü hikaye biriktirmiş. Şehrin bir hafızası oluyor. Coğrafyadan ve kültürden koparamıyorsunuz. Her ne kadar unutulmuş gibi dursa da bu hikayeler bir yerlerde saklı. Bazen bir filmde, bazen Bizans dönemine ait yazıtta, bazen bir hikayede ya da sadece anılarda kalıyor. Biz bu hikayeler üzerine odaklandık. Aslında hikaye sayısı çok fazla. Gerek sergi alanında gerekse dergide verdiğimiz ekte belli bir sayıda tuttuk. 35 hikaye üzerinden planladık. 35 hikayede 3 döneme; Bizans, Osmanlı ve günümüz dönemine böldük. Hikayelerin kendi içinde de ayrımlar var. Toplumsal olarak aşkın ele alınışı, Sadabat'ta, Osmanlı döneminde aşk nasıl yaşanıyordu da bir hikaye, günümüzde Türk sinemasındaki aşk hikayeleri de çok önemli. Pierre Loti'de bir hikaye veya hiç kimsenin bilmediği Ayşula ve Yani Baba diye iki karakterin bir ömür boyu süren hikayesi de bizim için önemli. Bunların tamamını bu sergide hem fotoğraflarıyla hem de öyküleriyle bir araya getirdik. Maltepe'deki AVM buna aracılık yaptı ve sponsor oldu. Bir haritasını hazırladık; Boğaz coğrafyasına yayılan bir harita" dedi.Serginin Sevgililer Günü için fırsat olduğunu söyleyen Uludağ, "Hikayemizin içinde gönül kırıklıkları, büyük hasretler, gizemler, kimseye anlatılamayan durumlar ve büyük aşklar var. Padişahların, kralların ve balıkçıların aşkları da yer alıyor. İnsanlar, bu hikayelere bakınca kendi hikayelerini yazıyor ve bu hikayelerin ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. O yüzden insanların gelip görmelerini ve takip etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.Maltepe Park Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü'nde ziyaretçilerini İstanbul'un en romantik sergisinde, Ayasofya, Sirkeci Garı, Cibali Tütün Fabrikası, Pierre Loti, Üsküdar, Kuşdili, Beylerbeyi Sarayı, Göksu, Aşıklar Mezarlığı gibi yerlerde aşk dolu bir gezintiye çıkarıyor.Serginin yazarlığını Sadet Özen yaptı.