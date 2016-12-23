23.12.2016 10:42:20

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu toplandı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında toplandı

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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında toplandı.Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında toplanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulunda Uluslararası İstanbul Finans Merkezinin fiziki ve yasal alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hazine'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ve ilgili bakanlıkların yetkilileri katıldı.Toplantıda İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin inşası ile ilgili çalışmalar gözden geçirilerek, konu ile ilgili TOKİ Başkanlığı tarafından bir sunum yapıldı. Bu kapsamda İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan kuruluş ve bankaların yapacakları işlemlerin aylık periyodlarla izlenmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı'nın hazırlanması için yapılan ön çalışmalar gözden geçirilerek, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından bir sunum yapıldı. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarını Ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak ikinci Koordinasyon Kurulu toplantısında sunuma hazır hale getirmesi kararlaştırıldı.