21.02.2017 11:41:45

İstanbul uçakları sis nedeniyle Bursa'ya indi

Yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan yolcu uçakları, yoğun sis sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Bursa Yenişehir Havalimanına indi

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Yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan yolcu uçakları, yoğun sis sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Bursa Yenişehir Havalimanına indi.Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayollarının Esenboğa Havaalanından kalkan PGT4107 çağrı adlı, Tiflis'ten kalkan PGT0463 çağrı adlı, Bahreyn'den kalkan PGT0429 çağrı adlı ve Piriştina'dan kalkan PGT0854 çağrı adlı uçakları, Sabiha Gökçen Havalimanındaki kesif sis sebebiyle Yenişehir Havalimanına indi. Yenişehir Havaalanına inen uçakların sisin kalkması ile tekrar güzergahlarına devam edeceği açıklandı.(Fatih Ak / İHA)