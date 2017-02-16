16.02.2017 21:27:01

İstanbul'u 2016'da 9,2 milyon kişi ziyaret etti

Fatih Belediye Başkanı Demir, İstanbul'un 2016 yılında 111 ülkeden, 9,2 milyon turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, son yıllarda dünya çapında artış gösteren terör olaylarının, tüm sektörler gibi turizmi de olumsuz etkilediğini belirterek, "Fakat İstanbul, marka şehir olmasının verdiği güçle tüm terör olaylarına rağmen 2016 yılında 111 ülkeden, 9,2 milyon turist tarafından ziyaret edilmiş ve ülkemizin en çok ziyaret edilen şehri olmuştur." dedi.

Demir, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu kapsamında düzenlenen "Tarihi Yarımada Fatih'te Kültür Turizmi" başlıklı konuşmasında, Türkiye'nin en önemli şehri ve ekonomisinin dinamosu olan İstanbul'un kalbi Fatih'in yerel yönetimi olarak, turizmin öneminin farkında olduklarını söyledi.

2015'ten beri dünya turizminin nabzını tutan forumun, İstanbul'da doğup İstanbul'da büyümesinin tarihin akışına da uygun olduğunu vurgulayan Demir, "Çünkü medeniyetlere köprü ve aynı zamanda tüm yolların başlangıç noktası olan, imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul'un misyonu, zaten dünyaya yön göstermek, ışık tutmak ve zamanda yeni kapılar, boyutlar açmaktır." ifadelerini kullandı.

Demir, 2004'ten bu yana makro çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Barındırdığımız kültürel değerlerin, destinasyonların farkındayız. O nedenle, turizmi besleyen ve turizmden beslenen tüm sektörleri destekliyor, birlikten doğacak sinerjinin, şehrimizin, ülkemizin yarınları için çok değerli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mustafa Demir, "2004 yılından bu yana İstanbul'un kalbi olan ilçemizin yıldızını, global ölçüde parlatabilmek için, planlı ve belli bir vizyon çerçevesinde makro çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin bildiği gibi turizm, sosyal yanı çok yüksek bir sektördür. Pek çok yan sektörü de besleyen turizm, dış ticaret açıklarını kapamada adeta bir cankurtaran, yaraları saran merhem gibidir." diye konuştu.

Son yıllarda dünya çapında artış gösteren terör olaylarının tüm sektörler gibi turizmi de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitekim tüm dünyada en çok turist çeken ülkelerden biri olan Fransa bile Paris'te ve Nice'te meydana gelen terör olaylarından etkilenmiş, turizmde yüzde 3,5 gerileme yaşamıştır maalesef. Aynı şekilde ülkemiz de son terör olayları nedeniyle turizm hareketliliğinde düşüş yaşamıştır. Fakat İstanbul marka şehir olmasının verdiği güçle, tüm terör olaylarına rağmen 2016 yılında 111 ülkeden 9,2 milyon turist tarafından ziyaret edilmiş ve ülkemizin en çok ziyaret edilen şehri olmuştur."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder