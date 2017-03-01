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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 8,52, toptan fiyatlar yüzde 12,29 arttı.
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01.03.2017 12:11:59
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 8,52, toptan fiyatlar yüzde 12,29 arttı.
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