08.05.2017 23:19:26

'İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nin açılış töreni yapıldı

Festival Genel Direktörü Demirtaş:- 'Yazarlar olmadan edebiyat yok. Çevirmenler olmadan başka dillere eserlerin aktarılması mümkün değil. Okurlar olmadan da böyle bir dünyanın var olması ve hayallere yer vermesi yine mümkün değil'

"Şehir ve Hayal" temasıyla 6 Mayıs'ta başlayan "9. İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali"nin (İTEF) açılış töreni, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki Dimitrei Cantemir Romen Kültür Merkezi'nde yapılan açılış etkinliğinde AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Genel Direktörü Mehmet Demirtaş, festivalin Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen "Büyüklere Masallar" etkinliğiyle başladığını belirtti.

Demirtaş, festival temasının "hayal" olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda da "Büyüklere Masallar" etkinliğinin öne çıktığını söyledi.

Daimi bir hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Demirtaş, "Ben şimdiden gelecek yılın hazırlıklarına başladım. Ana hazırlığımız festivale 2-3 ay kala başlıyor. Her ay, çeşitli ülkelerde fuarlara gidiyoruz. Her yıl, bir sonraki yıla yatırım yaparak festivali hazırlıyoruz. Bu yıl istisna bir yıldı, Türkiye'nin bulunduğu şartlar nedeniyle, 2 ayda her şeyi kotardık." dedi.

Mehmet Demirtaş, Türkiye'deki festivallerin başlama amaçlarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İTEF neredeydi, nereye gidiyor ve nereye gitmeli? Gelecek yıl, 10. yılımızda daha emin bir şekilde, şimdiden hazırlanmaya başladık. İyi ki varsınız. Yazarlar olmadan edebiyat yok. Çevirmenler olmadan başka dillere eserlerin aktarılması mümkün değil. Okurlar olmadan da böyle bir dünyanın var olması ve hayallere yer vermesi yine mümkün değil."

Prof. Dr. İskender Pala'nın, Çarşamba günü "Karun ve Anarşist" konulu edebiyat söyleşine katılacağının altını çizen Demirtaş, festivalin detaylı programına "http://www.itef.com.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Söyleşi, panel, öğrenci ve yazar buluşmalarının yanı sıra konserler, grafik performansları ve masal dinleme etkinliklerinin okurlarla buluştuğu festivalde, 10'u yabancı 41 yazar, 21 yayıncı, 5 hikaye anlatıcısı ve 3 müzik grubu yer alıyor.

Etkinlikler, KargArt ve Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nin yanı sıra Kuzguncuk Nail Kitabevi, Grand Pera, BabilMekan ve Kids Nook'ta gerçekleşiyor.

Festival, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.