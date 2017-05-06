06.05.2017 21:10:38

'İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali' başladı

Festivalin ilk etkinliğinde Beyza Akyüz, masal dünyasının kapılarını büyüklere araladı- Söyleşilerin, panellerin, öğrenci ve yazar buluşmalarının yanı sıra konserler, grafik performansları ve masal dinleme etkinlikleri ile 41 yazar, 21 yayıncı, 5 hikaye anlatıcısı ve 3 müzik grubunun edebiyatseverlerle buluşacağı festival, 11 Mayıs'a kadar sürecek

Uluslararası edebiyat festivali İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nin (İTEF) dokuzuncusu "Şehir ve Hayal" temasıyla başladı.

Sultanahmet'teki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, masal dünyasının kapılarını büyüklere aralayan Beyza Akyüz'ün hikayelerini anlattığı "Büyüklere Masallar" etkinliğiyle başlayan festival, 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Festival kapsamında, söyleşilerin, panellerin, öğrenci ve yazar buluşmalarının yanı sıra konserler, grafik performansları ve masal dinleme etkinlikleri ile 10'u yabancı 41 yazar, 21 yayıncı, 5 hikaye anlatıcısı ve 3 müzik grubu İstanbullu edebiyatseverlerle buluşacak.

Festival etkinlikleri, 6 gün ana mekanı kargArt ve Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi olmak üzere Kuzguncuk Nail Kitabevi, Grand Pera, BabilMekan ve Kids Nook'ta gerçekleşecek.

İTEF'in bu seneki yabancı konukları "Soluğun Mucizesi" kitabıyla kendine kült bir hayran kitlesi meydana getiren Yunan yazar Dimitris Sotakis, Meksikalı yazar Jorge Zepeda Patterson, eleştirmenlerden büyük övgüler toplayan "İkimizden Biri Uyuyor" kitabının yazarı Danimarkalı Josefine Klougart, "Aslanları Uyandırmak" isimli kitabın yazarı İsrailli Ayelet Gundar-Goshen, ilk romanı "Joyce'un Kızı" büyük ilgi gören İngiliz yazar Annabel Abbs, "Biz Boğulanlar" kitabının yazarı Danimarkalı Carsten Jensen, çizimleriyle dünya çapında büyük beğeni toplayan Hollandalı çizer Gijs Kast ve Rumen çocuk kitabı yazarı Petre Craciun olacak.

Aynı zamanda Next Page Foundation ve Anna Lindh Foundation ile ortaklaşa yürütülen Collider projesi yazarları Bulgar Alek Popov ve Mısırlı Hamdy El-Gazzar, "Yazarın Perspektifinden Çeviri" konulu sempozyumda öğrencilerle buluşacak.

Yazarlar ve programla ilgili detaylar, festivalin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.