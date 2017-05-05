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İstanbul 'Sudan Levhalar'a yansıdı
06.05.2017 15:18:31

İstanbul 'Sudan Levhalar'a yansıdı

Bünyamin Küçükkürtül'ün İstanbul'daki ilk, sanat hayatındaki 20. sergisi 'Sudan Levhalar' Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın ve yazar İskender Pala'nın katıldığı bir törenle açıldı. Sergi, 18 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Bünyamin Küçükkürtül'ün İstanbul'daki ilk, sanat hayatındaki 20. sergisi "Sudan Levhalar" Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın ve yazar İskender Pala'nın katıldığı bir törenle açıldı. Sergi, 18 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Şair ve ressam Bünyamin Küçükkürtül'ün "Sudan Levhalar" adlı kişisel resim sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın, yazar İskender Pala, sanatçı Bünyamin Küçükkürtül ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür ve sanatta kalıcı işler yapmaya, kültür ve sanata emeği geçenlere destek olmaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin bize verdiği yetkiyle elimizdeki imkanları kültür ve sanat adına kullanmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin iftihar ettiği hizmet alanlarından biri olduğunu ifade eden Murat Aydın, "Ülkemizin geleceğine yatırım yapan, değerlerimizi, kültürümüzü ortaya koyan ve geleceğe aktaracak olan sanatçılarımız, bilim insanlarımız Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni benimsediler. Ben onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Murat Aydın, Zeytinburnu gibi gecekondudan, fabrika bölgesinden sosyal ve kültürel yaşamın güzel bir şekilde geliştiği ilçeye ulaşmanın kendileri için iftihar aracı olduğunu ifade etti ve ekledi: "Zeytinburnu için bugünleri geçmişte hayal ederdik. Ama bu kadarını hayal etme imkanımız yoktu. Rabbime şükürler olsun kültür sanatta ve bir çok alanda hizmetler üretiyoruz. Bugün de Bünyamin Küçükkürtül'ün eserlerine ev sahipliği yapıyoruz ve sergiyi açıyoruz."

Ressam Bünyamin Küçükkürtül ise "Sudan Levhalar"ın İstanbul'daki ilk sergisi olduğunu ifade ederek sergide yer alan eserlerinin tümünün suluboya çalışmalardan oluştuğunu kaydetti. Açılışa katılan edebiyatçı-yazar İskender Pala da konuşmasında "Renklerin dünyasını kıskandığımı söyleyebilirim. Çeyrek yüzyıllık bir birikimle, bu coğrafyadan dünyaya, dünya sanatına ve kültürüne yansıyacak güzellikler olduğuna kaniyim. İnşaallah daha çok sergi açarsınız da bizim zihin dünyamızı zenginleştirirsiniz, çünkü size ihtiyacımız var. Sayın Başkanım bu prestijli mekanda bu imkânı sanat dünyasına sağladığınız için size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bilinenin ve görünenin ötesine giden yol

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen ise sanatçı Bünyamin Küçükkürtül hakkında şunları söyledi:"Sudan Levhalar projemiz tam 25 yıldır resimlerini sadece suluboya ile yapan bir ressamın eserlerinden oluşuyor. Benim gördüğüm kadarıyla Ressam Bünyamin Küçükkürtül için suluboya, bir tercih değil tam aksine bir zorunluluk. Onun bu yönünün bugüne kadar yayınladığı şiirleri ve şiir kitaplarıyla izah edilebileceğini sanıyorum. Nasıl ki şiir dilden bir vücut bulur ve kelimeleri o dile mensup kişilerin anlaşmak için kullandıklarıyla aynı olmakla birlikte, varoluşlarını şairin kendi dünyasındaki oluşturma gücüne borçludurlar. İşte gerçek bir şiir, yazıldığı dilin imkanlarıyla yetinmeyen, dilin içinde kalarak onun imkanlarını aşan, yani ona yeni imkanlar katan bir varlıktır. Şiirin bu poetik anahtarını, Bünyamin'in suluboyayı bilinenin ve görünenin ötesine götürmekte kendisine yol kıldığını anlamakta kullanabiliriz. O bizi tablolarıyla, hepimizin bildiği sokaklarda, gördüğü manzaralarda, kendisine dahi açık edemediği, başka hiçbir şeyin yerini tutamayacağı büyülü yolculuğa çıkarırken, sadece suluboyayla yakaladığı bir akıştan medet umuyor. Suluboyayla uzlaşarak yarattığı eserleriyle, hayatımıza zihnimizle ulaşamayacağımız tatları katıyor. Görünenin ötesini suluboyanın saydamlığında yıkayarak görünür kılıyor adeta."

25 yıldır resimlerini sadece suluboya tekniği ile yapan sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Bünyamin Küçükkürtül kimdir?

Bünyamin Küçükkürtül, 1971 yılında Maraş'ta doğdu. Lise yıllarında çizgi roman denemeleriyle resim çalışmaya başladı. 1995 yılında, Uludağ Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalını, aralarında Selçuk Giray ve Rauf Tuncer'in de olduğu hocalardan aldığı eğitimle tamamladı. 1995 ve 1998 yılları arasında İnsan Saati Edebiyat Dergisi'nin, 2010 ve 2011 yıllarında da Kuyudaki Koro Sanat Edebiyat Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapan sanatçının, yayınlanmış 6 şiir kitabı bulunmaktadır. 25 yıldan beri suluboya alanında resim çalışmalarına devam eden sanatçı, ilk kişisel sergisini 1992 yılında Bursa Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde, 40 suluboyadan oluşan resimleriyle gerçekleştirdi. Katıldığı karma sergilerin yanı sıra bugüne kadar çeşitli illerde 20 kişisel sergi açtı. Son yıllarda yaptığı çalışmalar ise 2014 yılında Ankara Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde ve 2016 yılının Nisan ayında, Almanya'da Lünen Hansesaal Sanat Galerisi'nde sergilendi.
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