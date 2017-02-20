20.02.2017 15:38:38

İstanbul-Sofya ekspresi Halkalı'dan ilk seferine çıkıyor

İstanbul-Kapıkule demiryolu hattındaki yol yenileme çalışmalarının tamamlanması sonrasında Türkiye ile Avrupa arasında aktarmasız tren seferleri başlıyor.

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İstanbul-Kapıkule demiryolu hattındaki yol yenileme çalışmalarının tamamlanması sonrasında Türkiye ile Avrupa arasında aktarmasız tren seferleri başlıyor.292 kilometrelik yol Trakya Bölgesi'ndeki yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bulgar Demiryolları ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan anlaşma ile sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi 20 Şubat 2017 tarihinde saat 22.40'da Halkalı'dan hareket edecek.İstanbul-Halkalı arasında her gün karşılıklı olarak işleyecek olan İstanbul-Sofya Ekspresi, Halkalı'dan saat 22.40'da, Sofya'dan ise 21.00'de hareket ederek, İstanbul-Sofya arasındaki yolculuğunu saat 9 saat 50 dakikada tamamlayacak. Ayrıca eksprese, yaz aylarında İstanbul- Belgrad ve İstanbul-Bükreş bağlantısını sağlamak üzere vagonlar bağlanacak.